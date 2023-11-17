Яйца курицу не учат: почему ФАС начала «крестовый поход» на ценники

Подорожание куриного мяса и яиц наблюдается во многих регионах страны, в том числе в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Государство намерено взять рост цен под контроль

Подорожание куриного мяса и яиц наблюдается во многих регионах страны, в том числе в Татарстане. И это происходит несмотря на то, что в республике множество птицефабрик. Потребители задаются вопросами, в чем дело и кто ограничит рост цен.

По данным Росстата, в Татарстане стоимость десятка яиц с начала года выросла на 29,6% – до 89,9 рубля за десяток, по данным на 13 ноября. Куриное мясо подорожало на 38,3% – до 212,5 рубля за килограмм.

Теперь государство намерено взять разгулявшиеся цены на яйца и курицу под контроль. Пресс-секретарь Татарстанского УФАС Оксана Ефимова пояснила «Татар-информу», что проверки в республике проходят «в связи с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков». Нам отказались называть предприятия в Татарстане, где проводится проверка, а также на какой стадии находится процесс.

Антикартельные проверки помимо нашей республики затронули 12 производителей яиц и мяса кур в Белгородской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Ростовской, Тамбовской и Тюменской областях, а также в Ставропольском крае. Ефимова напомнила, что картель – единственная «антимонопольная» статья, за которую предусмотрена уголовная ответственность.

Оксана Ефимова пояснила, что проверки в республике проходят «в связи с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков» Фото: скриншот видео

В случае наличия признаков нарушения «Закона о защите конкуренции» будут возбуждены антимонопольные дела. Если будут установлены нарушения в рамках рассмотрения антимонопольных дел, компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

Цены на зерно упали в три раза, а стоимость курятины возросла на 30%

Президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ Камияр Байтемиров в разговоре с журналистом «Татар-информа» подчеркнул, что государство в лице ФАС должно рассмотреть, насколько объективно или необъективно были повышены цены на продукцию.

Камияр Байтемиров подчеркнул, что государство в лице ФАС должно рассмотреть, насколько объективно или необъективно были повышены цены на продукцию Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Эксперт полагает, что на ценообразование влияет повышение стоимости на горюче-смазочные материалы. С другой стороны, цены на зерно в этом году упали в 2,5-3 раза, а мясо птицы и яйца продолжают дорожать.

«Зерно составляет примерно 60% во всех комбикормах. Поэтому как считать? Раньше доходило до 25 рублей за 1 кг зерна, яйца и курица были дешевле. А когда стоимость зерна в три раза уменьшилась, стоимость курицы и яиц выросла на 25-30%», — отметил он.

По его мнению, производители яиц и кур попали в ситуацию, «которая говорит о том, что если они не примут меры, то уже ближе к весне будет поздно».

«Зерно составляет примерно 60% во всех комбикормах. Когда стоимость зерна в три раза уменьшилась, стоимость курицы и яиц выросла на 25-30%» Фото: © «Татар-информ»

Свое недоумение по росту цен на курицу и яйца высказывал даже Путин

Ранее и Президент России Владимир Путин во время совещания с членами Правительства выражал недоумение по поводу скачка цен на мясо птицы и предложил при необходимости импортировать курятину из Беларуси и Казахстана. При этом к совещанию министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Московской области Андрей Воробьев подключились по видеосвязи прямо из подмосковного курятника, за что получили одобрение главы государства.

Птицеводы, «чувствуя свою социальную ответственность», начали понижать цены на курятину Фото: © «Татар-информ»

Патрушев отметил, что в августе уменьшилось производство, и заверил, что птицеводы, «чувствуя свою социальную ответственность», начали понижать цены на курятину. «Надеюсь, что мы в ближайшее время увидим это», — добавил он.

Путин заметил, что Правительству в таких случаях следует вовремя «включать известные механизмы», чтобы не допускать сильного роста цен, в частности, это импорт.

Фермеры потеряли более 15 млрд рублей из-за снижения цен на молоко

По мнению Камияра Байтемирова, импорт — это развитие конкуренции и поэтому Президент РФ прав, так как агрохолдинги находятся в одних и тех же условиях. С одной лишь оговоркой, что стоимость горюче-смазочных материалов в Казахстане несколько ниже, чем в РФ.

«Фермеры потеряли более 15 млрд рублей из-за снижения цен на молоко» Фото: © «Татар-информ»

Собеседник агентства также вспомнил и про рост цен на молоко, с которым Татарстан столкнулся в марте этого года. Чтобы его нивелировать, стали завозить из других регионов страны, а также из Беларуси. Это привело к тому, что татарстанские фермеры недосчиталась 15 млрд рублей.

«Фермеры потеряли более 15 млрд рублей из-за снижения цен на молоко. А 15 млрд — это годовой бюджет Министерства сельского хозяйства республики. Поэтому здесь такие ножницы нужны, чтобы расчетливо подойти к данному механизму, а не так, чтобы полностью довериться сельхозпроизводителю — сколько завезут, столько завезут», — размышляет Камияр Байтемиров.

«С ростом доллара и увеличением стоимости различных добавок нельзя забывать, что куриное производство нерентабельно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А если производителям сложиться и сделать собственное производство аминокислот?

Свое влияние на рост цен яичной продукции оказывают и колебания валюты, а также тот факт, что свыше 70% аминокислот и витаминов агрохолдинги покупают за рубежом.

«С ростом доллара и увеличением стоимости различных добавок нельзя забывать, что куриное производство нерентабельно. Может быть, нашим производителям сложиться и сделать собственное производство аминокислот и других витаминов?» — предложил Байтемиров.

По его мнению, это вполне реализуемая задача, существует и государственная поддержка при покупке оборудования.

«Но никто же не хочет терять добавленную стоимость, а она расходами ложится на потребителей», — заключил президент Ассоциации фермеров.

«Повышение рыночных цен на куриное яйцо в III-IV кварталах 2023 года обусловлено сезонным фактором» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Изменение цен обусловлено только рыночной конъюнктурой»

Ситуацию «Татар-информу» прокомментировал директор птицефабрики «Яратель» Фанис Нигаматуллин.

По его словам, причинами увеличения себестоимости производства яиц стали:

удорожание кормовой базы;

рост транспортных расходов;

увеличение стоимости комплектующих для оборудования, закупка нового оборудования;

рост затрат на оплату труда;

рост стоимости тары и упаковочных материалов.

Кроме того, выросли затраты на обслуживание кредитного портфеля.

«Повышение рыночных цен на куриное яйцо в III-IV кварталах 2023 года обусловлено сезонным фактором. В летние и первые месяцы нового года они снижаются до минимальных значений, в осенне-зимний и весенний периоды цена возрастает, что позволяет компенсировать убытки летнего периода. Также наблюдается общее снижение предложения на рынке куриного яйца», – заметил Фанис Нигаматуллин.

Он подчеркнул, что рынок куриных яиц в России высококонкурентный, в стране насчитывается более 250 птицефабрик яичного направления. «Все изменения цены куриного яйца обусловлены только рыночной конъюнктурой. То есть цена не зависит прямо от экономических факторов, уровня затрат конкретного производителя, а определяется рынком, соотношением спроса и предложения», – заключил глава компании.