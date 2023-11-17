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Яйца курицу не учат: почему ФАС начала «крестовый поход» на ценники
Федеральная антимонопольная служба организовала антикартельные проверки в Татарстане и еще девяти регионах России из-за роста оптовых цен на яйца и курятину. Причина в том, что с начала года эта продукция заметно подорожала. Какие механизмы помогут затормозить рост цен и что будет дальше, разбирался «Татар-информ».
Государство намерено взять рост цен под контроль
Подорожание куриного мяса и яиц наблюдается во многих регионах страны, в том числе в Татарстане. И это происходит несмотря на то, что в республике множество птицефабрик. Потребители задаются вопросами, в чем дело и кто ограничит рост цен.
По данным Росстата, в Татарстане стоимость десятка яиц с начала года выросла на 29,6% – до 89,9 рубля за десяток, по данным на 13 ноября. Куриное мясо подорожало на 38,3% – до 212,5 рубля за килограмм.
Теперь государство намерено взять разгулявшиеся цены на яйца и курицу под контроль. Пресс-секретарь Татарстанского УФАС Оксана Ефимова пояснила «Татар-информу», что проверки в республике проходят «в связи с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков». Нам отказались называть предприятия в Татарстане, где проводится проверка, а также на какой стадии находится процесс.
Антикартельные проверки помимо нашей республики затронули 12 производителей яиц и мяса кур в Белгородской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Ростовской, Тамбовской и Тюменской областях, а также в Ставропольском крае. Ефимова напомнила, что картель – единственная «антимонопольная» статья, за которую предусмотрена уголовная ответственность.
В случае наличия признаков нарушения «Закона о защите конкуренции» будут возбуждены антимонопольные дела. Если будут установлены нарушения в рамках рассмотрения антимонопольных дел, компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.
Цены на зерно упали в три раза, а стоимость курятины возросла на 30%
Президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ Камияр Байтемиров в разговоре с журналистом «Татар-информа» подчеркнул, что государство в лице ФАС должно рассмотреть, насколько объективно или необъективно были повышены цены на продукцию.
Эксперт полагает, что на ценообразование влияет повышение стоимости на горюче-смазочные материалы. С другой стороны, цены на зерно в этом году упали в 2,5-3 раза, а мясо птицы и яйца продолжают дорожать.
«Зерно составляет примерно 60% во всех комбикормах. Поэтому как считать? Раньше доходило до 25 рублей за 1 кг зерна, яйца и курица были дешевле. А когда стоимость зерна в три раза уменьшилась, стоимость курицы и яиц выросла на 25-30%», — отметил он.
По его мнению, производители яиц и кур попали в ситуацию, «которая говорит о том, что если они не примут меры, то уже ближе к весне будет поздно».
Свое недоумение по росту цен на курицу и яйца высказывал даже Путин
Ранее и Президент России Владимир Путин во время совещания с членами Правительства выражал недоумение по поводу скачка цен на мясо птицы и предложил при необходимости импортировать курятину из Беларуси и Казахстана. При этом к совещанию министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Московской области Андрей Воробьев подключились по видеосвязи прямо из подмосковного курятника, за что получили одобрение главы государства.
Патрушев отметил, что в августе уменьшилось производство, и заверил, что птицеводы, «чувствуя свою социальную ответственность», начали понижать цены на курятину. «Надеюсь, что мы в ближайшее время увидим это», — добавил он.
Путин заметил, что Правительству в таких случаях следует вовремя «включать известные механизмы», чтобы не допускать сильного роста цен, в частности, это импорт.
Фермеры потеряли более 15 млрд рублей из-за снижения цен на молоко
По мнению Камияра Байтемирова, импорт — это развитие конкуренции и поэтому Президент РФ прав, так как агрохолдинги находятся в одних и тех же условиях. С одной лишь оговоркой, что стоимость горюче-смазочных материалов в Казахстане несколько ниже, чем в РФ.
Собеседник агентства также вспомнил и про рост цен на молоко, с которым Татарстан столкнулся в марте этого года. Чтобы его нивелировать, стали завозить из других регионов страны, а также из Беларуси. Это привело к тому, что татарстанские фермеры недосчиталась 15 млрд рублей.
«Фермеры потеряли более 15 млрд рублей из-за снижения цен на молоко. А 15 млрд — это годовой бюджет Министерства сельского хозяйства республики. Поэтому здесь такие ножницы нужны, чтобы расчетливо подойти к данному механизму, а не так, чтобы полностью довериться сельхозпроизводителю — сколько завезут, столько завезут», — размышляет Камияр Байтемиров.
А если производителям сложиться и сделать собственное производство аминокислот?
Свое влияние на рост цен яичной продукции оказывают и колебания валюты, а также тот факт, что свыше 70% аминокислот и витаминов агрохолдинги покупают за рубежом.
«С ростом доллара и увеличением стоимости различных добавок нельзя забывать, что куриное производство нерентабельно. Может быть, нашим производителям сложиться и сделать собственное производство аминокислот и других витаминов?» — предложил Байтемиров.
По его мнению, это вполне реализуемая задача, существует и государственная поддержка при покупке оборудования.
«Но никто же не хочет терять добавленную стоимость, а она расходами ложится на потребителей», — заключил президент Ассоциации фермеров.
«Изменение цен обусловлено только рыночной конъюнктурой»
Ситуацию «Татар-информу» прокомментировал директор птицефабрики «Яратель» Фанис Нигаматуллин.
По его словам, причинами увеличения себестоимости производства яиц стали:
- удорожание кормовой базы;
- рост транспортных расходов;
- увеличение стоимости комплектующих для оборудования, закупка нового оборудования;
- рост затрат на оплату труда;
- рост стоимости тары и упаковочных материалов.
Кроме того, выросли затраты на обслуживание кредитного портфеля.
«Повышение рыночных цен на куриное яйцо в III-IV кварталах 2023 года обусловлено сезонным фактором. В летние и первые месяцы нового года они снижаются до минимальных значений, в осенне-зимний и весенний периоды цена возрастает, что позволяет компенсировать убытки летнего периода. Также наблюдается общее снижение предложения на рынке куриного яйца», – заметил Фанис Нигаматуллин.
Он подчеркнул, что рынок куриных яиц в России высококонкурентный, в стране насчитывается более 250 птицефабрик яичного направления. «Все изменения цены куриного яйца обусловлены только рыночной конъюнктурой. То есть цена не зависит прямо от экономических факторов, уровня затрат конкретного производителя, а определяется рынком, соотношением спроса и предложения», – заключил глава компании.
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