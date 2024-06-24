В Татарстане потратят 116 млн рублей на оборудование для очистных станций

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На приобретение оборудования для очистных станций в Татарстане собираются направить более 116 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что управлению необходимы две комбинированные станции очистки, две барабанные решетки, уплотнитель винтовой, два комплекта биореактора, два комплекта минерализатора, два комплекта оборудования вторичных отстойников, блок обезвоживания избыточного ила и ряд других устройств — всего 15 товаров.

Заказчиком выступает Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ. Подача заявок завершится 5 июля, поставщика определят 10 июля. Он должен будет доставить оборудование в течение 20 календарных дней с момента заключения договора.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года организация размещала аналогичный тендер с идентичным перечнем оборудования, но на исполнение договора отводилось 30 дней.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в четырех районах Татарстана построят и обновят сети водоснабжения за более чем 48 млн рублей. Кроме того, в Альметьевске реконструируют канализацию и заменят водоводы за 55 млн рублей.