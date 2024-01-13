В 2024 году в Казани завершат рекультивацию иловых полей и реконструкцию БОС

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В 2024 году в Татарстане в рамках реализации национального проекта «Экология» будут завершены работы по трем крупным региональным проектам. Так, планируется закончить рекультивацию иловых полей биологических очистных сооружений Казани, реконструкцию биологических очистных сооружений столицы Татарстана и рекультивацию второго участка нарушенных нефтезагрязнениями земель в селе Шемордан Сабинского района республики.

Рекультивация иловых полей проходит в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». В Минэкологии РТ напомнили, что за 50 лет на полигоне иловых полей площадью 100 гектаров накопилось почти четыре миллиона кубометров осадков. На момент начала рекультивации объект уже давно исчерпал свою проектную мощность, некоторые участки достигали 8,5 метра в глубину. Учитывая близость Куйбышевского водохранилища, это могло нести реальную угрозу как для реки – источника питьевой воды, так и в целом для окружающей среды.

Работы по рекультивации ведутся с 2021 года. Общая стоимость работ составляет 8 млрд 115 млн рублей. Сейчас уже выполнено 66% от запланированного объема.

Также в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» в 2024 году завершится реконструкция биологических очистных сооружений Казани.

Третьим мероприятием станет рекультивация второго участка нарушенных нефтезагрязнениями земель в селе Шемордан Сабинского района. Такое негативное наследие досталось району от предприятия, функционировавшего еще в 90-е годы прошлого века. Согласно проекту, предстоит восстановить 4 746,3 кв. метров загрязненных земель, изъять 10 тысяч кубометров отходов, в том числе нефтесодержащих. Первый участок нарушенных земель уже восстановлен, сейчас идет рекультивация второго участка. Все работы завершат в 2024 году.

Напомним, в сентябре прошлого года с восстановлением земель в селе Шемордан ознакомились Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина. Действующие нацпроекты завершаются в России в 2024 году. На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 21 декабря 2023 года глава государства поручил подготовить и запустить обновленные программы.

Согласно поручению Президента в этом году формируется новый федеральный проект по оздоровлению водных объектов со сроком реализации до 2030 года. В рамках подготовки проекта от Татарстана сформирован и направлен перечень мероприятий по экологическому оздоровлению 29 водных объектов и реконструкции 17 очистных сооружений, сообщили в Минэкологии РТ.