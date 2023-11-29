В Татарстане за 116 млн рублей приобретут оборудование для очистных станций

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В Татарстане более чем за 116 млн рублей приобретут оборудование для очистных станций. Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ. Информация размещена на портале госзакупок.

В перечне 15 товаров: комбинированные станции очистки, барабанные решетки, уплотнитель винтовой, комплекты биореактора и минерализатора, блок обезвоживания избыточного ила и другие.

Исполнитель должен предоставить гарантию не менее чем на 24 месяца, товары должны быть промаркированы, качественно упакованы, на них необходимо предоставить счета-фактуры, сертификаты соответствия и прочую документацию.

Поставить их подрядчик должен в течение 30 дней после заключения договора.

Напомним, что в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экологияя» в Казани проводится рекультивация иловых полей и реконструкция очистных сооружений. Завершить ее планируют в 2024 году.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.