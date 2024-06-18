Реконструкция канализации и замена водоводов обойдется Альметьевску в 55 млн рублей

В Альметьевске проводится большая работа по обновлению системы коммунальной инфраструктуры и модернизации систем водоснабжения и водоотведения. К новому отопительному сезону запланирована реконструкция канализации и замена нескольких водоводов общей протяженностью более 3 тыс. метров, рассказали «Татар-информу» в прес-службе района.

Работы будут проводиться на улицах Шоссейная, Строителей, Загородная, Заводская, а также от микрорайона Красноармейка до Конноспортивной школы. Кроме того, будет проведена реконструкция канализации. Общая стоимость этих работ составит 55,7 млн рублей. Финансирование направлено из бюджета Альметьевск-Водоканала.

Также из бюджета района будет выделено 17 млн рублей на ремонт старых, пришедших в негодность коммунальных сетей жилых многоквартирных домов.

В этом году уже осуществлена реконструкция канализационного коллектора протяженностью 877 метров. Данный коллектор обслуживает несколько микрорайонов: Агропоселок, Зона Д, Яшьлек и Западные ворота.

«Основная задача провести все работы в максимально сжатые сроки и с высоким качеством, чтобы в дальнейшем мы не сталкивались с проблемами на этих участках», — отметил глава района Тимур Нагуманов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня из-за крупной аварии на магистральном водопроводе жители Альметьевска остались без воды. Альметьевская городская прокуратура уже организовала проверку по факту коммунальной аварии.