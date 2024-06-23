В четырех районах Татарстана построят и обновят сети водоснабжения

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В чертыех районах Татарстана — Апастовском, Кукморском, Рыбно-Слободском и Сабинском — построят или отремонтируют сети водоснабжения. Стоимость работ составляет более 48 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Так, строительные работы запланированы в Апастовском и Рыбно-Слободском районах. В первом возведут водозаборный узел в селе Давликеево, во втором — систему водоснабжения в пгт Рыбная Слобода. Кроме того, подрядчик должен реконструировать водозабор в селе Манзарас в Кукморском районе и сети водоснабжения в селе Мингер Сабинского района.

Срок исполнения работ — до 1 декабря 2024 года. Заказчиком выступает ГБУ «Современные энергосберегающие технологии и инженерные коммуникации», источником финансирования — бюджет Татарстана.