В Татарстане подтверждены еще 45 случаев коронавируса

В Татарстане выявлено 45 случаев заражения коронавирусом Covid-19, тогда как накануне сообщалось о 43 заболевших. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 28 пациентам. За предыдущий день в больницы были доставлены 45 инфицированных.

Всего по данным на 28 июля 2022 года с начала пандемии в Татарстане официально подтверждены 153 707 случаев заболевания. Выздоровели 150 392 жителя республики, причем за последний день излечились 18 пациентов (за день до этого таковых было 50).

За минувшие сутки в регионе опять официально не зарегистрировано ни одного нового умершего от коронавируса. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в Татарстане по-прежнему равняется 1996.

Вместе с тем из информации Росстата следует, что разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 отмечается в большинстве регионов страны. В частности, за май 2022 года от него и с ним в РФ умерли 7049 человек, в 5264 случаях он оказался основной или предполагаемой основной причиной смерти.

В Татарстане действие Covid-ограничений было приостановлено с 8 июля. Вместе с тем Президент РТ Рустам Минниханов поручил нарастить темпы вакцинации от коронавируса в республике. При этом на ревакцинацию согласны четверо из десяти казанцев. К 22 июля уровень коллективного иммунитета к Covid-19 в регионе упал до 6,9%.