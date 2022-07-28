Опрос: Четверо из десяти казанцев согласны на ревакцинацию от коронавируса

41% совершеннолетних казанцев, привившихся от коронавируса полгода назад и ранее, готовы в ближайшее время пройти ревакцинацию, еще 35% заявили о том, что не планируют повторно прививаться, следует из опроса сервиса SuperJob.

Среди тех, кто отказывается от ревакцинации, есть те, кто ранее вакцинировался «добровольно-принудительно», остальные, судя по данным исследования, воспринимают ковид как сезонное заболевание и планируют привиться осенью.

Среди казанцев, чья последняя прививка от коронавируса была сделана 6 и более месяцев назад, чаще остальных готовы ревакцинироваться граждане старше 45 лет. Лишь каждый пятый казанец старше 18 лет сделал прививку от коронавируса менее чем полгода назад, а 28% опрошенных вакцинировались от коронавируса ровно 6 месяцев назад. Более чем полгода назад прививались 52% респондентов.

При этом мужчины говорят о решении повторно сделать прививку чаще женщин – 53% против 34%.