В Татарстане подтверждены еще 44 случая коронавируса

В Татарстане выявлено 44 случая заражения коронавирусом Covid-19, тогда как до этого два дня подряд фиксировалось по 43 заболевших. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась двум пациентам. За предыдущий день в больницы был доставлен 31 инфицированный.

Всего по данным на 24 июля 2022 года с начала пандемии в Татарстане официально подтверждены 153 536 случаев заболевания. Выздоровели 150 227 жителей республики, причем за последний день излечились 38 пациентов (за день до этого таковых было 133).

Вместе с тем за минувшие сутки в регионе официально не зарегистрировано ни одного нового умершего от коронавируса. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в Татарстане по-прежнему равняется 1996.

По информации Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 отмечается в большинстве регионов страны. В частности, за май 2022 года от него и с ним в РФ умерли 7049 человек, в 5264 случаях он оказался основной или предполагаемой основной причиной смерти.

В Татарстане действие Covid-ограничений было приостановлено с 8 июля. Вместе с тем Президент РТ Рустам Минниханов поручил нарастить темпы вакцинации от коронавируса в республике. К 22 июля уровень коллективного иммунитета к Covid-19 в регионе упал до 6,9%. На 23 июля коэффициент распространения инфекции в России достиг 1,42 — максимального показателя с 1 февраля.