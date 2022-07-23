Коэффициент распространения Covid-19 в России побил максимум с 1 февраля

Коэффициент распространения коронавируса в России достиг 1,42 — максимального показателя с 1 февраля, сообщает ТАСС, проанализировав данные федерального оперштаба.

Впервые показатель превысил единицу шесть дней назад, и с тех пор уже не опускался ниже. По регионам наименьший коэффициент зарегистрирован в Пермском крае — 0,99, а также Воронежской области — 0,8.

Напротив, антирекорды бьют показатели в Ростовской области — 2,15 (максимум с начала пандемии), Москве — 1,96 и Подмосковье — 1,63.

Увеличение коэффициента распространения говорит о росте заболеваемости. По сообщениям специалистов, за прошедшие 14 дней заболеваемость по стране выросла более чем в два раза.