В Татарстане подтверждено еще 43 случая коронавируса

В Татарстане выявлено 43 случая заражения коронавирусом Covid-19 по сравнению с 41 накануне. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 42 заболевшим. За предыдущий день в больницы были доставлены 28 инфицированных.

Всего по данным на 22 июля 2022 года с начала пандемии в Татарстане официально подтверждены 153 449 случаев заболевания. Выздоровели 150 056 жителей республики, причем за последний день излечились 104 пациента (за день до этого таковых было 123).

Вместе с тем за минувшие сутки в регионе официально не зарегистрировано ни одного нового умершего от коронавируса. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в Татарстане по-прежнему равняется 1996.

Согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 фиксируется в большинстве регионов страны. Так, за май 2022 года от него и с ним в РФ умерли 7049 человек, в 5264 случаях он был основной или предполагаемой основной причиной смерти.

В Татарстане действие Covid-ограничений приостановлено с 8 июля. Вместе с тем Президент РТ Рустам Минниханов поручил нарастить темпы вакцинации от коронавируса в республике. К 20 июля татарстанцы позвонили по номеру «122» из-за пандемии 1 199 826 раз.