Жители Татарстана позвонили на «122» из-за коронавируса 1 199 826 раз

В контакт-центр по вопросам коронавируса по номеру «122» поступило 1 199 826 звонков от жителей Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Единая служба «122» была запущена 25 ноября 2020 года по инициативе Президента России Владимира Путина. На нее бесплатно могут позвонить абоненты всех операторов связи из любого населенного пункта республики.

Более 50 операторов и телефонный робот Лилия консультируют татарстанцев по актуальным вопросам борьбы с инфекцией. Чаще всего жители региона спрашивают о готовности анализов на Covid-19 и о том, где их можно сдать, а также уточняют время работы поликлиник.

С 14 января 2021 года по номеру «122» татарстанцы также могут записаться на вакцинацию от Covid-19. На сегодняшний день этой услугой воспользовались 29 893 жителя республики.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 20 июля, в Татарстане выявлено 38 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Госпитализация потребовалась 35 заболевшим. При этом выздоровели 70 человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РТ Рустам Минниханов поручил нарастить темпы вакцинации от Covid-19 в республике.