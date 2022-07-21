Еще 41 житель Татарстана заболел коронавирусом

Еще 41 татарстанец заразился коронавирусом за последние сутки. Таким образом количество выявленных ковид-случаев в республике с начала пандемии составило 153 406, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 28 жителям РТ, выздоровели 123 человека. Всего в республике излечились 149 952 заболевших.

Летальных исходов из-за последствий коронавируса за минувшие сутки не выявлено. В последний раз случай смерти от инфекции в регионе регистрировался 8 июля.