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Здоровье
21 июля 2022  11:16

Еще 41 житель Татарстана заболел коронавирусом

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Еще 41 татарстанец заразился коронавирусом за последние сутки. Таким образом количество выявленных ковид-случаев в республике с начала пандемии составило 153 406, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 28 жителям РТ, выздоровели 123 человека. Всего в республике излечились 149 952 заболевших. 

Летальных исходов из-за последствий коронавируса за минувшие сутки не выявлено. В последний раз случай смерти от инфекции в регионе регистрировался 8 июля.

#коронавирус
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