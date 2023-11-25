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В Татарстане подешевел бензин двух марок
За прошедшую неделю в Татарстане подешевел бензин двух марок. В то же время стоимость АИ-98 и выше, а также дизельного топлива осталась без изменений, свидетельствуют данные Татарстанстата.
Так, в период с 13 по 19 ноября цена бензина АИ-92 снизилась на 0,08% — до 49,47 рубля за литр. АИ-95 подешевел до 53,29 рубля — на 0,1%.
Марка АИ-98 и выше по-прежнему стоит 66,01 рубля, а дизельное топливо — 59,61 рубля за литр.
Напомним, что в пятницу, 17 ноября, Россия отменила временный запрет на экспорт бензина, а 22 ноября — на вывоз летнего дизельного топлива. Ограничения ранее вводились для стабилизации цен на внутреннем рынке и создания резерва топлива. Работа проводилась по поручению Президента России Владимира Путина.
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