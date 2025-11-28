В Татарстане ожидаются мокрый снег, дождь, туман и до +4 градусов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 28 ноября, в Татарстане сохранится влажная, пасмурная и аномально теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным, возможные ночью прояснениями затянутся. Начавшиеся местами еще в ночные часы осадки в виде небольшого снега и мокрого снега днем станут повсеместными (хотя небольшими или умеренными) и перейдут в мокрый снег и дождь.

В отдельных районах, включая и Казань в утренние часы, вновь опустится туман. Кое-где образуется гололед. На дорогах региона местами возможна гололедица.

Юго-западный ветер силой от 7 до 12 м/с в дневные часы кое-где будет усиливаться порывами до 15–17 м/с (в столице РТ – лишь до 15 м/с).

После прохладной (до -3 градусов) ночи в светлое время суток воздух в Татарстане прогреется до 0, +4 градусов (в Казани – до +2, +4 градусов).

Ранее Гидрометцентр РТ предупредил об аномально теплой декаде на территории республики. По оценке синоптика Александра Шувалова, снега придется ждать до второй декады декабря.