news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 27 ноября 2025 19:50

На выходных в Татарстане ожидается до 5 градусов тепла, возможны небольшие осадки

Читайте нас в
Телеграм
На выходных в Татарстане ожидается до 5 градусов тепла, возможны небольшие осадки
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Из-за влияния активных атлантических циклонов в Татарстане сохраняется аномально теплая (на пять – девять градусов выше нормы) и влажная погода. На предстоящих выходных синоптическая ситуация существенным образом не изменится, следует из распространенного Гидрометцентром РТ прогноза.

В ночь на завтра, 28 ноября, местами по республике пройдет небольшой снег, мокрый снег. Днем прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, кое-где ветер усилится до 17 м/с. В течение суток в отдельных районах опустятся туманы и образуются гололедные отложения. На отдельных участках дорог – гололедица. Температура воздуха составит от -3 до +1 градуса в ночные часы и от 0 до +4 градусов – в дневные.

В субботу, 29 ноября, ночью в большинстве районов продолжат идти небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем существенных осадков не ожидается. В воскресенье, 30 ноября, регион окажется на западной периферии антициклона, но в светлое время суток из-за близости атмосферного фронта местами пройдут небольшие осадки.

Температура воздуха на выходных будет составлять -2 до +3 градусов в ночные часы и от 0 до +5 градусов – в дневные.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник и вторник, 1 и 2 декабря, в Татарстане установится антициклональная погода. Вероятность осадков невелика. В темное время суток столбики термометров будут опускаться примерно до 0 градусов, а в светлое станут показывать от 0 до 4 градусов тепла.

Ранее Гидрометцентр РТ предупредил об аномально теплой декаде на территории республики. По оценке синоптика Александра Шувалова, снега придется ждать до второй декады декабря.

читайте также
«Погодная аномалия просто зашкаливает»: когда в Татарстан придет зима и ляжет снег?
«Погодная аномалия просто зашкаливает»: когда в Татарстан придет зима и ляжет снег?
Гидрометцентр РТ предупредил об аномально теплой декаде в Татарстане
Синоптик Шувалов: Снега придется ждать до второй декады декабря
Туман, гололед и сильный ветер прогнозируют завтра в Татарстане
Туман, гололед и сильный ветер прогнозируют завтра в Татарстане
#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт #аномально теплая погода
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Поддержать наших бойцов»: студентки Лениногорского колледжа делают окопные свечи для СВО

«Поддержать наших бойцов»: студентки Лениногорского колледжа делают окопные свечи для СВО

26 ноября 2025
Татарстан экспортировал халяльную продукцию на 27 млн долларов

Татарстан экспортировал халяльную продукцию на 27 млн долларов

26 ноября 2025