На выходных в Татарстане ожидается до 5 градусов тепла, возможны небольшие осадки

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Из-за влияния активных атлантических циклонов в Татарстане сохраняется аномально теплая (на пять – девять градусов выше нормы) и влажная погода. На предстоящих выходных синоптическая ситуация существенным образом не изменится, следует из распространенного Гидрометцентром РТ прогноза.

В ночь на завтра, 28 ноября, местами по республике пройдет небольшой снег, мокрый снег. Днем прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, кое-где ветер усилится до 17 м/с. В течение суток в отдельных районах опустятся туманы и образуются гололедные отложения. На отдельных участках дорог – гололедица. Температура воздуха составит от -3 до +1 градуса в ночные часы и от 0 до +4 градусов – в дневные.

В субботу, 29 ноября, ночью в большинстве районов продолжат идти небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем существенных осадков не ожидается. В воскресенье, 30 ноября, регион окажется на западной периферии антициклона, но в светлое время суток из-за близости атмосферного фронта местами пройдут небольшие осадки.

Температура воздуха на выходных будет составлять -2 до +3 градусов в ночные часы и от 0 до +5 градусов – в дневные.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник и вторник, 1 и 2 декабря, в Татарстане установится антициклональная погода. Вероятность осадков невелика. В темное время суток столбики термометров будут опускаться примерно до 0 градусов, а в светлое станут показывать от 0 до 4 градусов тепла.

Ранее Гидрометцентр РТ предупредил об аномально теплой декаде на территории республики. По оценке синоптика Александра Шувалова, снега придется ждать до второй декады декабря.