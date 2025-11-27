news_header_top
Общество 27 ноября 2025 09:10

Гидрометцентр РТ предупредил об аномально теплой декаде в Татарстане

Теплая температурная аномалия в ноябре в Татарстане объясняется приходом циклонов с Атлантики, которые чередовались с полями повышенного давления. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь.

«Температурный фон за счет тепла, которое приносили атлантические циклоны, оказался намного выше нормы. В ближайшие дни такой характер погоды сохранится. Температура в ближайшие двое суток будет на 8-9 градусов выше нормы, ожидается обвал тепла», – сказал он.

Сейчас климатическая норма температуры в нашем регионе составляет около «минус» 5 градусов. Однако 27-28 ноября дневные температуры по республике составят до «плюс» 4-5 градусов тепла, а ночные – от нуля до «минус» 4 градусов. В предстоящие несколько дней ожидаются осадки в виде дождя и снега.

«Температура воздуха в ближайшую декаду в Казани будет выше нормы на 6-8 градусов. Через нашу территорию с запада, с Атлантики, один за другим идет череда циклонов», – отметил начальник Гидрометцентра РТ.

Подробнее о погоде в Татарстане читайте в материале «Татар-информа».

