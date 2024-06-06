В Татарстане ожидаются кратковременные дожди, грозы и до 29 градусов тепла

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Сегодня, 6 июня, в Татарстане под воздействием циклона сохранится теплая и неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Местами, включая Казань, пройдут кратковременные дожди и грозы, локально также возможен град.

Юго-западный и западный ветер силой от 5 до 10 м/с днем иногда будет усиливаться порывами до 14 м/с, а при грозах на короткое время — и до 15–20 м/с, в том числе и в столице РТ.

После теплой ночи (от +13 до +18 градусов) в светлое время суток воздух прогреется до +24, +29 градусов (в Казани — до 26–28 градусов тепла).

До этого синоптики пообещали, что начало июня окажется в республике на 3 градуса теплее нормы. Подробнее о прогнозе на начавшееся лето 2024 года читайте в материале «Татар-информа» «Жара, ураганы и смерчи?»: какой будет погода летом в Татарстане.