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Грозы, сильный ветер и град вновь обрушатся на Татарстан
Сегодня и завтра, 5 и 6 июня, в Татарстане опять прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Вечером в среду, ночью и днем в четверг на территории республики, включая Казань, ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с (несколько более слабыми, чем ранее). Кроме того, локально может пройти град.
До этого метеорологи пообещали, что начало июня окажется в республике на 3 градуса теплее нормы. Подробнее о прогнозе на начавшееся лето 2024 года читайте в материале «Татар-информа» «Жара, ураганы и смерчи?»: какой будет погода летом в Татарстане.
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