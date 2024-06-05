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В Татарстане снова пройдут дожди
В среду, 5 июня, в Татарстане снова ожидается переменная облачность. Местами некоторое время пройдет дождь и даже грозы с градом.
Как уточняет Гидрометцентр РТ, ветер в республике будет юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, днём местами он ослабнет до 14 метров в секунду, но при грозе усилится до 17-22 метров в секунду.
Температура ночью ожидается в диапазоне от +13 до +18 градусов, а днем – от +24 до +29 градусов.
Отметим, что такая же погода прогнозируется 5 июня и на территории Казани. Однако в столице РТ днем ожидается температура чуть ниже – от +25 до +27 градусов.
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