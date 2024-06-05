В Татарстане снова пройдут дожди

фото: "Татар-Информ"

В среду, 5 июня, в Татарстане снова ожидается переменная облачность. Местами некоторое время пройдет дождь и даже грозы с градом.

Как уточняет Гидрометцентр РТ, ветер в республике будет юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, днём местами он ослабнет до 14 метров в секунду, но при грозе усилится до 17-22 метров в секунду.

Температура ночью ожидается в диапазоне от +13 до +18 градусов, а днем – от +24 до +29 градусов.

Отметим, что такая же погода прогнозируется 5 июня и на территории Казани. Однако в столице РТ днем ожидается температура чуть ниже – от +25 до +27 градусов.