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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидаются дожди, грозы и жара в 31 градус
Сегодня, 3 июня, в Татарстане сохранится жаркая, но неустойчивая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой по-прежнему ожидается переменная облачность. Местами по региону, включая и Казань, вероятны кратковременные дожди и грозы.
Юго-восточный ветер силой от 4 до 9 м/с при грозах на короткое время будет усиливаться до 15–17 м/с, в том числе и в столице РТ.
После теплой ночи (от +13 до +18 градусов) днем столбики термометров поднимутся до 26–31 градуса тепла (в Казани — до +27, +29 градусов).
Ранее метеорологи пообещали, что начало июня окажется в республике на 3 градуса теплее нормы. Подробнее о прогнозе на начавшееся лето 2024 года читайте в материале «Татар-информа» «Жара, ураганы и смерчи?»: какой будет погода летом в Татарстане.
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