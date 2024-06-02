Погода в Казани от Гидрометцентра Татарстана на сегодня: +13 ночью, +29 днем

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Сегодня, во второй день лета, в Татарстане сохранится установившаяся ранее жаркая, но неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. После преимущественно сухой ночи днем местами по региону, включая Казань, пройдут кратковременные дожди и грозы.

Северо-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с в светлое время суток поменяет направление на юго-восточное. При грозах он на короткое время будет усиливаться до 15–20 м/с (в столице РТ — до 15–18 м/с).

После ночных 10–15 градусов выше нуля (в Казани — +13, +15 градусов) в дневные часы столбики термометров поднимутся до 25–30 градусов тепла (в столице региона — до +27, +29 градусов).

Подробнее о прогнозе погоды на лето читайте в материале «Татар-информа» «Жара, ураганы и смерчи?»: какой будет погода летом в Татарстане.