В Татарстане ожидаются дождь и мокрый снег, температурный фон резко понизится

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня, 3 мая, в Татарстане ожидается неустойчивая погода, температурный фон при этом продолжит снижаться. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В светлое время суток прояснения в облачном покрове над республикой исчезнут. По всему региону будут идти небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Локально, включая Казань, возможно образование гололеда.

Северо-западный и северный ветер силой от 9 до 14 м/с порой, в том числе и в столице РТ, будет усиливаться порывами до 17–22 м/с . На отдельных участках дорог может образоваться гололедица и снежный накат, о чем сообщал «Татар-информ».

По шкале Бофорта, ветер скоростью от 8,0 до 10,7 м/с считается свежим, от 10,8 до 13,8 м/с — сильным, от 13,9 до 17,1 м/с — крепким, от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким, а от 20,8 до 24,4 м/с — штормовым.

Температура воздуха по Татарстану составит от 2 до 7 градусов тепла (в Казани — от +4 до +6 градусов).