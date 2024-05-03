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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидаются дождь и мокрый снег, температурный фон резко понизится
Сегодня, 3 мая, в Татарстане ожидается неустойчивая погода, температурный фон при этом продолжит снижаться. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В светлое время суток прояснения в облачном покрове над республикой исчезнут. По всему региону будут идти небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Локально, включая Казань, возможно образование гололеда.
Северо-западный и северный ветер силой от 9 до 14 м/с порой, в том числе и в столице РТ, будет усиливаться порывами до 17–22 м/с . На отдельных участках дорог может образоваться гололедица и снежный накат, о чем сообщал «Татар-информ».
Температура воздуха по Татарстану составит от 2 до 7 градусов тепла (в Казани — от +4 до +6 градусов).
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