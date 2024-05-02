На Татарстан обрушатся заморозки, мокрый снег с ухудшением видимости и штормовой ветер

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завтра, 3 мая, в Татарстане прогнозируется серьезное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром по республике, включая Казань, ожидаются заморозки на почве от 0 до -2 градусов. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы и снежного наката.

Кроме того, как ночью, так и днем на территории региона вероятны осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега с ухудшением видимости до одного-двух километров. Кое-где может образоваться гололед.

При этом будет дуть сильный северо-западный ветер порывами: ночью — от 15 до 18 м/с, днем — от 17 до 22 м/с.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с считается крепким, от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким, а от 20,8 до 24,4 м/с — штормовым.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мокрый снег и заморозки ожидаются в конце недели в Татарстане.