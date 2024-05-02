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На Татарстан обрушатся заморозки, мокрый снег с ухудшением видимости и штормовой ветер
Завтра, 3 мая, в Татарстане прогнозируется серьезное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Ночью и утром по республике, включая Казань, ожидаются заморозки на почве от 0 до -2 градусов. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы и снежного наката.
Кроме того, как ночью, так и днем на территории региона вероятны осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега с ухудшением видимости до одного-двух километров. Кое-где может образоваться гололед.
При этом будет дуть сильный северо-западный ветер порывами: ночью — от 15 до 18 м/с, днем — от 17 до 22 м/с.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что мокрый снег и заморозки ожидаются в конце недели в Татарстане.
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