В Татарстане похолодает до −5, ожидаются снег и ухудшение видимости

Татарстанцев предупредили о существенном ухудшении погоды в ближайшие дни. Влияние на нее окажет тыловая часть циклона с северными воздушными потоками, сообщает Гидрометцентр республики.

3 и 4 мая, в пятницу и субботу, в республике пройдут дожди, ожидаются снег и мокрый снег. Возможны кратковременные, однако существенные, ухудшения видимости. Усилится ветер — временами его порывы могут достигать 15-20 м/с.

В пятницу температуры воздуха составят от 0 до +2 градусов, местами столбики термометров могут опуститься до −3 градусов. На следующий день повсеместно ожидается от 0 до −5 градусов ночью и от 3 до 8 градусов выше нуля днем. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица.

В последний день недели осадки маловероятны. Ночью прогнозируется от +1 до −4 градусов, а днем воздух прогреется до +6-11 градусов.

«В первой половине следующей недели в Татарстане также сохранится холодная погода временами с осадками смешанного характера», — сообщили синоптики.