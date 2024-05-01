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В Татарстане похолодает до −5, ожидаются снег и ухудшение видимости
Татарстанцев предупредили о существенном ухудшении погоды в ближайшие дни. Влияние на нее окажет тыловая часть циклона с северными воздушными потоками, сообщает Гидрометцентр республики.
3 и 4 мая, в пятницу и субботу, в республике пройдут дожди, ожидаются снег и мокрый снег. Возможны кратковременные, однако существенные, ухудшения видимости. Усилится ветер — временами его порывы могут достигать 15-20 м/с.
В пятницу температуры воздуха составят от 0 до +2 градусов, местами столбики термометров могут опуститься до −3 градусов. На следующий день повсеместно ожидается от 0 до −5 градусов ночью и от 3 до 8 градусов выше нуля днем. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица.
В последний день недели осадки маловероятны. Ночью прогнозируется от +1 до −4 градусов, а днем воздух прогреется до +6-11 градусов.
«В первой половине следующей недели в Татарстане также сохранится холодная погода временами с осадками смешанного характера», — сообщили синоптики.
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