В Татарстане ожидается облачная погода и до +13 градусов

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В первый рабочий день этой недели татарстанцев ожидает облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Дневные температуры составят от +8 до +13 градусов (ночью столбик термометра опускался до +1 градуса). Ветер северо-западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду.

В ближайшие дни в республике ожидается ухудшение погодных условий, о чем ранее сообщал «Татар-информ».