Мокрый снег и заморозки ожидаются в конце недели в Татарстане

На этой неделе в Татарстане ожидается неустойчивая погода. Прогнозируются дожди, усиления ветра, сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, завтра, 30 апреля, ожидается небольшой дождь. Ночью температуры воздуха составят от 3 до 8 градусов, местами — от 0 до 3. На почве возможны заморозки до −1 градуса. Днем воздух прогреется до 15-20 градусов.

1 мая вновь ожидаются небольшие и умеренные дожди. Ветер усилится до 15-18 м/с. В темное время суток столбики термометров покажут от 7 до 12 градусов, а днем поднимутся до 12-17.

В четверг, 2 мая, по-прежнему возможны небольшие дожди. Прогнозируется понижение температур ночью: от 1 до 6 градусов. Днем — от 9 до 14.

Предварительно, в пятницу и субботу пройдут дожди, а ночью и утром местами возможен мокрый снег. Ночью температуры воздуха будут находиться в пределах 0-4 градусов, местами ожидаются заморозки до −1 градуса. Днем столбики термометров не поднимутся выше 6-11 градусов.