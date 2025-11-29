В Татарстане ожидается до 5 градусов тепла и туман, в Казани осадки прекратятся

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 29 ноября, в Татарстане опять ожидается пасмурная и аномально теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным, днем образуются прояснения. Начавшиеся ночью небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя днем продолжат идти лишь местами. В частности, в Казани они прекратятся.

Местами, включая столицу РТ, вновь опустится туман. Кроме того, ночью и утром возможен гололед, а на дорогах в это же время кое-где образуется гололедица.

Юго-западный ветер сохранится, но ослабнет до 5–10 м/с. Только в темное время суток он местами еще будет усиливаться порывами до 14 м/с.

После не слишком холодной ночи в дневные часы воздух прогреется до +1, +5 градусов (в Казани – до +3, +5).

Ранее Гидрометцентр РТ предупредил об аномально теплой декаде на территории республики. По оценке синоптика Александра Шувалова, снега придется ждать до второй декады декабря.