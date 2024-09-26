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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидается до +21 градуса и ветер до 12 м/c
Сегодня, 26 сентября, в Татарстане благодаря влиянию антициклона сохранится сухая и солнечная погода, температурный фон повысится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой прогнозируется небольшая облачность. Осадков не ожидается. Будет дуть южный и юго-западный ветер силой от 3 до 8 м/с. Днем местами, включая Казань, он будет усиливаться порывами до 12 м/с.
Утром температура воздуха останется той же, что и ночью: от 2 до 7 градусов выше нуля, кое-где на юге и востоке региона — от 0 до -3 градусов (в Казани — от +5 до +7 градусов, в низких местах — от +2 до +4).
В дневные часы воздух по Татарстану прогреется до 16–21 градуса тепла (в столице РТ — до +18, +20 градусов).
Подробнее о погоде в республике и глобальном потеплении климата читайте в материале «Татар-информа» «Этот год уникальный для Татарстана»: метеорологи ожидают бабье лето в октябре.
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