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Общество 25 сентября 2024 20:31

Гидрометцентр рассказал, на сколько дней задержится летнее тепло в Татарстане

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Гидрометцентр рассказал, на сколько дней задержится летнее тепло в Татарстане
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Затянувшееся на месяц лето наблюдается в Татарстане и по всей европейской территории России, на Урале и в Западной Сибири. Это связано с обширными антициклонами, которые постоянно регенерировали и приносили в республику тепло. Такая теплая летняя погода продержится еще четыре или пять дней. Об этом сообщил сегодня журналистам на коллегии в Казани начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«В атмосфере создались такие термодинамические условия, что обширный антициклон постоянно возобновлялся. Но в последние дни температурный фон все-таки немного понижается, особенно в ночные часы. Несколько ночей мы наблюдали заморозки, местами по республике температура опускалась до 3–5 градусов мороза на почве и даже в воздухе»,сказал он.

По словам Гоголя, такое длинное лето в Татарстане случается редко. Чаще всего осенью наступает период похолодания, а после приходит антициклон и теплая погода возвращается. Такой период называют бабьим летом, он длится от нескольких дней до нескольких недель.

Подробнее о погоде в республике и глобальном потеплении климата читайте в материале «Татар-информа» «Этот год уникальный для Татарстана»: метеорологи ожидают бабье лето в октябре.

#прогноз погоды #гидрометцентр рт #бабье лето
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