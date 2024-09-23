В Татарстан на этой неделе вновь придет 20-градусное тепло

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

К середине этой недели в Татарстан вновь вернется аномальное тепло. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Очередной антициклон, господствующий сейчас на большей части европейской территории России и Центральной Европы, будет определять погоду в республике как минимум до конца месяца, отмечают синоптики.

Во вторник и среду, 24 и 25 сентября, в регионе под влиянием центральной части антициклона сохранится спокойная малооблачная погода. В темное время суток прогнозируются заморозки в воздухе и на почве от 0 до -5 градусов, в отдельных районах температура будет выше — от 0 до +3.

Днем 24-го числа в Татарстане еще будет холодно — столбики термометров покажут от 11 до 16 градусов тепла. Но уже в дневные часы 25-го числа «воздушная масса начнет прогреваться»: температура повысится до +15, +20 градусов.

В четверг, 26 сентября, заметно потеплеет. В ночные часы ожидается от +1 до +6 градусов, местами на юге и востоке республики еще вероятны заморозки до -3 градусов, а в светлое время суток воздух прогреется до +17, +22.

Согласно предварительным данным метеорологов, в конце недели, 27, 28 и 29 сентября, в регионе сохранится теплая погода с ночными температурами от +5 до +10 градусов и дневными — от +17 до +22 градусов. Осадки по-прежнему маловероятны. Температурный фон превысит норму на 3–5 градусов, уточнили в Гидрометцентре РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за грядущих заморозков.