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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане прогнозируют от +15 градусов днем
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В среду, 25 сентября, в Татарстане не ожидается осадков.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, скорость ветра в этот день составит 3-8 м/с.
При этом температура воздуха днем достигнет +15...+20˚.
Отметим, что в Казани максимальная температура воздуха прогнозируется от +16 до +18˚.
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