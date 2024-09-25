В Татарстане прогнозируют от +15 градусов днем

В среду, 25 сентября, в Татарстане не ожидается осадков.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, скорость ветра в этот день составит 3-8 м/с.

При этом температура воздуха днем достигнет +15...+20˚.

Отметим, что в Казани максимальная температура воздуха прогнозируется от +16 до +18˚.