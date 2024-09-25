«Этот год уникальный для Татарстана»: метеорологи ожидают бабье лето в октябре

Глобальное потепление климата в России сопровождается опасными метеорологическими явлениями, не типичными для разных регионов

Фото: © «Татар-информ»

По России прошли дождевые паводки и смерчи

Глобальное потепление климата в России сопровождается опасными метеорологическими явлениями, не типичными для разных регионов, сообщил журналистам руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

«25 сентября в Казани более 20 градусов (тепла). Такое, наверное, бывает нечасто, но в последние годы это стабильно повторяется. Посмотрите на природные явления, которые были в этом году на территории Российской Федерации: наводнения, дождевые паводки, смерчи. Они были зарегистрированы даже в московском регионе, чего не было вообще никогда в истории. Конечно, это связано с изменениями климата», – сказал он.

Предположения ученых о том, что до конца века мы будем наблюдать потепление, сбываются. Об изменениях климата свидетельствуют исследования, проводимые Росгидрометом и Всемирной метеорологической организацией. Эти изменения отражаются практически на всех сферах экономической деятельности.

«Этого не надо бояться, надо уметь адаптироваться. Адаптация – самое главное, о чем мы сейчас должны думать», – подчеркнул Шумаков.

Игорь Шумаков: «Посмотрите на природные явления, которые были в этом году на территории Российской Федерации: наводнения, дождевые паводки, смерчи. Конечно, это связано с изменениями климата» Фото: © Дмитрий Астахов, РИА Новости

В связи с глобальными изменениями климата жители Татарстана в конце сентября наблюдают затянувшееся лето. С одной стороны, это, наверное, хорошо, но с другой стороны, для метеорологов это «большая головная боль», отметил руководитель Росгидромета.

Специалисты ведомства должны учитывать новые обстоятельства при составлении долгосрочных метеопрогнозов. К примеру, при прогнозе на отопительный период (с октября по апрель), который будет опубликован уже на следующей неделе. Однако достоверность таких долгосрочных прогнозов обычно составляет 60-80%. Между тем продолжительность отопительного периода в республике и практически во всех субъектах страны ежегодно сокращается, и это неоспоримый факт.

Число опасных метеорологических явлений растет в России и в Татарстане. Наибольшую угрозу они представляют сельскому хозяйству Фото: © «Татар-информ»

От заморозков, суховеев и почвенной засухи страдает урожай

Число опасных метеорологических явлений растет в России и в Татарстане. Наибольшую угрозу они представляют сельскому хозяйству.

«Этот год уникальный для Татарстана в плане опасных агрометеорологических явлений. Начиная с весны и до сих пор образовалась серия опасных явлений: заморозки, суховеи, почвенная и атмосферная засухи, был также период переувлажнения почвы. Это опасное явление во многих районах республики отмечалось в конце июля – первой половине августа», – пояснил начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь.

Феликс Гоголь: «Начиная с весны и до сих пор образовалась серия опасных явлений: заморозки, суховеи, почвенная и атмосферная засухи, был также период переувлажнения почвы» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По его словам, осенью опасные метеорологические явления на нашей территории случаются редко. Однако в летнее время в регионе все чаще наблюдаются засуха и суховеи. При суховее в течение нескольких дней ветер дует с определенной скоростью и держится высокая температура. Все это приводит к интенсивному испарению воды из почвы и в конечном итоге к порче урожая зерновых и плодовых культур.

Так, в 2022 году из-за длительной засухи в регионе была объявлена чрезвычайная ситуация. Поэтому для аграриев важны достоверные метеопрогнозы, которые в конечном счете влияют на качество урожая и продовольственную безопасность.

«Минувшим летом отмечались засухоустойчивые погодные явления на территории республики. Нашим структурным подразделением – Центральной аэрологической станцией была организована работа авиации, которая вызывала искусственные осадки», – сообщил руководитель Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Сергей Захаров.

Но потом погода преподнесла очередной сюрприз в виде сильных и продолжительных дождей. Из-за обильных осадков в республике пришлось снизить темпы уборки урожая.

«Из-за переувлажнения почвы отмечались произрастания зерна на корню. Опасные явления характерны для сельского хозяйства», – еще раз подчеркнул Захаров.

Затянувшееся лето наблюдается не только в Татарстане, но и по всей европейской территории России, на Урале и в Западной Сибири Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Тепло задержится в Татарстане еще на четыре-пять дней

Начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь заметил, что затянувшееся лето наблюдается не только в Татарстане, но и по всей европейской территории России, на Урале и в Западной Сибири. Это связано с обширными антициклонами, которые постоянно регенерировали и приносили в нашу республику тепло. Такая теплая летняя погода, по его словам, продержится еще 4-5 дней.

«В атмосфере создались такие термодинамические условия, что обширный антициклон постоянно возобновлялся. Но в последние дни температурный фон все-таки немного понижается, особенно в ночные часы. Несколько ночей мы наблюдали заморозки, местами по республике температура опускалась до 3-5 градусов мороза на почве и даже в воздухе», – констатировал Гоголь.

По его словам, такое длинное лето в нашем регионе случается редко. Чаще всего осенью наступает период похолодания, а после приходит антициклон и теплая погода возвращается. Такой период называют бабьим летом, оно обычно длится от нескольких дней до нескольких недель.

«Бабье лето, скорее всего, еще придет в Татарстан. Вероятно, еще будет период потепления после волны похолодания в октябре. Если в октябре будет +15-20 градусов и не будет осадков хотя бы один день, это можно будет назвать бабьим летом», – сказал Феликс Гоголь.

Если в октябре будет +15-20 градусов и не будет осадков хотя бы один день, это можно будет назвать бабьим летом Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По прогнозу Гидрометцентра РТ, 26 сентября в республике заметно потеплеет: ночью ожидается +1...+6 градусов, местами на юге и востоке региона возможны заморозки до минус 3 градусов, днем воздух прогреется до +17...+22 градусов.

27-29 сентября теплая погода сохранится. Ночные температуры составят +5...+10 градусов, днем воздух прогреется до +17...+22 градусов. Осадки маловероятны. Температурный фон превысит норму на 3-5 градусов.