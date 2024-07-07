В Татарстане опять ожидаются грозы и усиления ветра

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Завтра, 8 августа, в Татарстане на фоне понижения температурного фона вновь прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Днем и вечером понедельника местами по республике пройдут грозы. Ожидается также сильный северо-западный ветер порывами от 15 до 18 м/с, отмечают синоптики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что после прохода атмосферных фронтов аномальную жару в Татарстане сменила более комфортная погода. Сегодня в регионе прогнозируется не более +30 градусов.