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Общество 7 июля 2024 13:22

В Татарстане опять ожидаются грозы и усиления ветра

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В Татарстане опять ожидаются грозы и усиления ветра
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завтра, 8 августа, в Татарстане на фоне понижения температурного фона вновь прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Днем и вечером понедельника местами по республике пройдут грозы. Ожидается также сильный северо-западный ветер порывами от 15 до 18 м/с, отмечают синоптики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что после прохода атмосферных фронтов аномальную жару в Татарстане сменила более комфортная погода. Сегодня в регионе прогнозируется не более +30 градусов.

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