В Казани вновь обновлен температурный рекорд

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана второй день подряд оказался побит температурный рекорд. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Столбики термометров на авиационной метеостанции Казань-Сокол днем 6 июля поднялись до +36 градусов.

Предыдущий абсолютный максимум для этой даты на территории Казани был установлен в 1972 году — тогда температура воздуха в городе достигла +35,6 градуса.

За день до этого, 5 июля, в столице РТ был обновлен температурный рекорд 1906 года, о чем сообщал «Татар-информ».

После прохода атмосферных фронтов аномальную жару в Татарстане сменила более комфортная погода. Сегодня в регионе прогнозируется не более +30 градусов.