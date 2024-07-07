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Новости Татарстана и Казани
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В Казани вновь обновлен температурный рекорд
В столице Татарстана второй день подряд оказался побит температурный рекорд. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Столбики термометров на авиационной метеостанции Казань-Сокол днем 6 июля поднялись до +36 градусов.
Предыдущий абсолютный максимум для этой даты на территории Казани был установлен в 1972 году — тогда температура воздуха в городе достигла +35,6 градуса.
За день до этого, 5 июля, в столице РТ был обновлен температурный рекорд 1906 года, о чем сообщал «Татар-информ».
После прохода атмосферных фронтов аномальную жару в Татарстане сменила более комфортная погода. Сегодня в регионе прогнозируется не более +30 градусов.
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