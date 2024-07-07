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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане прогнозируется не более 30 градусов выше нуля
В воскресенье, 7 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, местами пройдет кратковременный дождь, который может усилиться ночью, но лишь местами. В отдельный районах возможна гроза, град.
Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью при грозе кратковременные усиления 17-22 м/с; днём местами порывами 15-20 м/с.
Температура днем будет колеблется от +25..до +30˚ градусов.
Отмечается, что в Казани температура будет чуть «скромнее»: от +26 до +28 градусов в дневные часы.
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