В Татарстане прогнозируется не более 30 градусов выше нуля

В воскресенье, 7 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, местами пройдет кратковременный дождь, который может усилиться ночью, но лишь местами. В отдельный районах возможна гроза, град.

Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью при грозе кратковременные усиления 17-22 м/с; днём местами порывами 15-20 м/с.

Температура днем будет колеблется от +25..до +30˚ градусов.

Отмечается, что в Казани температура будет чуть «скромнее»: от +26 до +28 градусов в дневные часы.