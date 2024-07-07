Профессор КФУ опроверг популярные мифы о солнцезащитных очках

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Профессор кафедры общей физики Института физики Казанского федерального университета Александр Фишман опроверг популярные мифы о солнцезащитных очках. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Солнцезащитные очки либо изготовлены из стекла, поглощающего ультрафиолетовые лучи, либо имеют покрытие, отражающие их. Однако стеклянные солнцезащитные очки слишком тяжелы и поэтому сейчас, в отличие от пластмассовых, практически не используются, пояснил ученый.

При этом представление о том, что степень защиты обусловлена тем, насколько темны линзы очков, не соответствует действительности, подчеркнул Фишман.

«Если вы используете темные очки, которые поглощают видимый свет, но пропускают ультрафиолетовый, то такие очки могут нанести вам вред: в этом случае ваш зрачок расширяется, и количество УФ-света, который будет попадать в глаза, станет больше <...>», — объяснил физик.

Увеличение количества ультрафиолетовых лучей приводит к поражению сетчатки. Поэтому солнцезащитные очки «должны обязательно иметь сертификат, что ультрафиолет они не пропускают». В свою очередь обычные очки и контактные линзы не являются преградой для УФ-излучения.

Кроме того, добавил исследователь, уровень попадающего на сетчатку глаза ультрафиолета не зависит от цвета радужки, хотя последняя может по-разному реагировать на него в зависимости от ее окраски. Дело в том, что свет попадает на сетчатку через зрачок.

Фишмант также обратил внимание на то, что «поляризационные очки содержат кристаллические вещества, которые поглощают одну поляризацию и пропускают другую», а фотохромные очки («хамелеоны») пропускают тем меньше света, чем больше лучей на них падает.

Ученый также рекомендовал автомобилистам обратить внимание на поляризационные очки, так как «они особенно сильно ослабляют блики», и напомнил, что пик солнечной активности приходится на период с 10 до 16 часов.

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