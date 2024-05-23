В Татарстане опять объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане из-за грядущих заморозков объявлено штормовое предупреждение — в очередной раз за этот май. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В ночь на пятницу, 24 мая, на территории республики ожидаются заморозки в воздухе и на почве от 0 до -5 градусов (в Казани — местами до 2 градусов ниже нуля).

Upd. (13.49): Как сообщал ранее «Татар-информ», на Татарстан на этой неделе опять обрушится похолодание, но затем вновь придет тепло. На выходных прогнозируется 29-градусная жара. Впрочем, всё равно конец мая окажется в регионе на три градуса холоднее климатической нормы.