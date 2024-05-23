Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане опять объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков
В Татарстане из-за грядущих заморозков объявлено штормовое предупреждение — в очередной раз за этот май. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
В ночь на пятницу, 24 мая, на территории республики ожидаются заморозки в воздухе и на почве от 0 до -5 градусов (в Казани — местами до 2 градусов ниже нуля).
Upd. (13.49): Как сообщал ранее «Татар-информ», на Татарстан на этой неделе опять обрушится похолодание, но затем вновь придет тепло. На выходных прогнозируется 29-градусная жара. Впрочем, всё равно конец мая окажется в регионе на три градуса холоднее климатической нормы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»