Штормовое предупреждение объявлено в Татарстане из-за заморозков до -7 градусов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане из-за грядущих заморозков объявлено штормовое предупреждение. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром среды, 15 мая, на территории республики ожидаются заморозки в воздухе и на почве от -2 до -7 градусов (в Казани — от 2 до 4 градусов ниже нуля).

Upd. (13.50): В ночь на вторник в регионе также прогнозировались заморозки, но более слабые — от 0 до -5 градусов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в первую половину новой недели в Татарстане ожидаются заморозки, но с ее второй половины в республике потеплеет до +20 градусов.