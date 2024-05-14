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Штормовое предупреждение объявлено в Татарстане из-за заморозков до -7 градусов
В Татарстане из-за грядущих заморозков объявлено штормовое предупреждение. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Ночью и утром среды, 15 мая, на территории республики ожидаются заморозки в воздухе и на почве от -2 до -7 градусов (в Казани — от 2 до 4 градусов ниже нуля).
Upd. (13.50): В ночь на вторник в регионе также прогнозировались заморозки, но более слабые — от 0 до -5 градусов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в первую половину новой недели в Татарстане ожидаются заморозки, но с ее второй половины в республике потеплеет до +20 градусов.
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