После резкого похолодания в Татарстан на выходных придет 29-градусная жара

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане после очередного похолодания ожидается ощутимое повышение температурного фона на предстоящих выходных. Это следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Сегодня, 23 мая, в республике столбики термометров не поднимутся выше +16 градусов, осадков не предвидится. В ночь на завтра, 24 мая, на территории региона вероятны заморозки в воздухе и на почве — до 3 градусов ниже нуля.

Впрочем, днем в пятницу потеплеет до +18, а на западе региона — и до +20 градусов. Существенные осадки на территории Татарстана по-прежнему маловероятны. Порывы северо-западного ветра не будут превышать 12 м/с.

Однако уже в субботу, 25 мая, и ночные, и дневные температуры станут значительно выше. В темное время суток воздух прогреется до +3, +8 градусов, на западе республики — до +12, а в светлое — уже до +24, +29 градусов. При этом в ночные и утренние часы местами возможны небольшие дожди. Западный ветер порой будет усиливаться порывами до 16 м/с.

Как сообщал ранее «Татар-информ», на Татарстан на этой неделе опять обрушатся заморозки, но затем вновь придет тепло. Впрочем, всё равно конец мая окажется в регионе на три градуса холоднее климатической нормы.