На Татарстан опять обрушатся заморозки, но затем вновь придет тепло

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На этой неделе в Татарстан опять придет похолодание, но на выходных в республику возвратится тепло. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В ночь на вторник, 21 мая, в регионе еще сохранится спокойная погода, температура воздуха составит от 2 до 7 градусов тепла, а в западных районах — и до +10.

Но днем и вечером через Татарстан пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой кратковременные дожди. Местами возможны грозы и усиления ветра до 15–20 м/с, локально вероятен град. Несмотря на это, воздух прогреется до 20–25 градусов.

Из-за уходящего атмосферного фронта в ночь на среду, 22 мая, местами еще будут идти небольшие дожди. Но днем на республику начнет воздействовать очередной северный антициклон, из-за которого установится сухая и прохладная погода. В ночные часы ожидается от +4 до +9 градусов, в дневные — от +15 до +20, отмечают синоптики.

Под влиянием центральной части антициклона в четверг, 23 мая, температурный фон еще понизится. В темное время суток температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, тогда как на почве возможны заморозки до 2 градусов ниже нуля. В светлое время суток столбики термометров не поднимутся выше +10, +15 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу, 24-го числа, в регионе сохранится холодная погода с ночной температурой воздуха от 0 до +3 градусов. Кое-где в воздухе и на почве прогнозируются заморозки до -3 градусов. Дневная температура воздуха не превысит 13–18 градусов.

Однако в субботу, 25 мая, теплая погода вернется в Татарстан. Ночью ожидается от +3 до +8 градусов, а днем — уже от +20 до +25. Все эти дни осадки будут оставаться маловероятным атмосферным явлением.

Ранее доцент кафедры метеорологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев спрогнозировал, какой будет погода в Татарстане во второй половине мая.