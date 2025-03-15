В Татарстане определены подрядчики по капремонту 562 из 911 домов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане определены подрядные организации, которые будут заниматься капитальным ремонтом 562 домов из 911, включенных в программу на 2025 год. Об этом на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства региона рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Провел совещание с подключением по видеосвязи всех муниципалитетов Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам докладчика, в 134 домах подрядчики будут заниматься заменой лифтового оборудования, в 428 – выполнением строительно-монтажных работ. Фонд жилищно-коммунального хозяйства РТ продолжает проводить электронные аукционы.

В общей сложности в этом году должны быть обновлены 911 домов в 42 муниципалитетах республики. Минстрой Татарстана разработал проект постановления Кабинета Министров РТ по внесению изменений в краткосрочный план капремонта. Документ пока проходит процедуру согласования, уточнил руководитель ведомства.