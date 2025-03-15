news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 15 марта 2025 12:31

В Татарстане определены подрядчики по капремонту 562 из 911 домов

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане определены подрядчики по капремонту 562 из 911 домов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане определены подрядные организации, которые будут заниматься капитальным ремонтом 562 домов из 911, включенных в программу на 2025 год. Об этом на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства региона рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Провел совещание с подключением по видеосвязи всех муниципалитетов Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам докладчика, в 134 домах подрядчики будут заниматься заменой лифтового оборудования, в 428 – выполнением строительно-монтажных работ. Фонд жилищно-коммунального хозяйства РТ продолжает проводить электронные аукционы.

В общей сложности в этом году должны быть обновлены 911 домов в 42 муниципалитетах республики. Минстрой Татарстана разработал проект постановления Кабинета Министров РТ по внесению изменений в краткосрочный план капремонта. Документ пока проходит процедуру согласования, уточнил руководитель ведомства.

читайте также
В РТ продолжается работа над списками домов в рамках расширения программы капремонта
В РТ продолжается работа над списками домов в рамках расширения программы капремонта
В 2025 году в Татарстане запланирован капремонт в 911 МКД
Минниханов поручил объединить «Наш двор» с обновлением дорог и капремонтом
Минниханов поручил объединить «Наш двор» с обновлением дорог и капремонтом
«Расчетливый паразитизм»: в Татарстане обеспокоены нецелевой тратой денег на капремонт
«Расчетливый паразитизм»: в Татарстане обеспокоены нецелевой тратой денег на капремонт
#капремонт многоквартирных домов #Марат Айзатуллин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Минниханов пошутил в ответ на пост Галимовой про рабочую субботу

Минниханов пошутил в ответ на пост Галимовой про рабочую субботу

14 марта 2025
Рамиль Гарифуллин: «Нет большого смысла рассказывать зависимым людям, как им жить»

Рамиль Гарифуллин: «Нет большого смысла рассказывать зависимым людям, как им жить»

14 марта 2025