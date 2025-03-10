В 2025 году в Татарстане запланирован капремонт в 911 МКД

В 2025 году в рамках региональной программы запланирован капремонт в 911 многоквартирных домах (сокр. МКД) общей площадью 5,9 млн кв метров. Об этом заявил начальник управления ЖКХ Минстроя РТ Айрат Галлямов на заседании круглого стола в Госсовете республики.

Как подчеркнул спикер, после проведения работ условия проживания улучшатся у более чем 209 тыс. граждан.

Также в 2025 году планируется заменить 711 лифтов в 234 домах на сумму 2,5 млрд рублей.

Еще Галлямов рассказал об итогах реализации программы капремонта общего имущества в МКД в 2024 году. Так, за тот период в 749 МКД сделали капремонт общего имущества, в 295 МКД отремонтировали и утеплили крыши, в 313 МКД отремонтировали и утеплили фасады с использованием энергосберегающих материалов и технологий, в 16 домах установили 21 узел регулирования, заменили 234 лифта, а также внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения.

«Общий объем финансирования составил 7,8 млрд рублей, в том числе средства республиканского бюджета – 1,4 млрд рублей, средства бюджета муниципальных образований – более одного миллиарда рублей, средства собственников – 5,4 млрд рублей», – уточнил Галлямов.

Ранее сообщалось, что в Фонде жилищно-коммунального хозяйства РТ выявили 879 нарушений за год.