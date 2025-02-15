Минниханов поручил объединить «Наш двор» с обновлением дорог и капремонтом

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане 10 февраля приступили к закупке оборудования для оснащения дворовых территорий в рамках программы «Наш двор». Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказала директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина, сообщается на сайте татарстанского лидера.

По состоянию на 14 февраля от общего лимита программы набрано уже 80% оборудования, сообщила она. Ассортимент в этом году пополнился продукцией еще одного местного производителя из Дрожжановского района.

Ряд муниципалитетов, включая Агрызский, Бугульминский, Заинский, Лениногорский, Нурлатский и Чистопольский, уже завершили закупку оборудования. Для заключения договоров с производителями поставщикам передали спецификаций на 93,7 млн рублей. Арский район пока остается единственным, не начавшим работу по закупке.

Наиля Зинатуллина обратила внимание на то, что программу «Наш двор» необходимо синхронизировать с другими. В частности, с дорожными работами, работами по замене и ремонту сетей и капремонтом многоквартирных домов. В Казани, Агрызском и Зеленодольском районе эту работ уже начали. Остальные муниципалитеты она также просила активнее включаться.

Руководитель Института развития городов также сообщила, что в Татарстане планируют провести проверки дворовых территорий, благоустроенных в прошлые годы. Особое внимание уделят состоянию установленного оборудования, часть которого находится на гарантийном обслуживании. В состав комиссии войдут представители поставщиков оборудования. Зиннатуллина подчеркнула, что обслуживание дворов обходится дешевле, чем последующий ремонт. Во многих дворах также действуют гарантии на асфальтовое покрытие и освещение.

Наиля Зиннатуллина подчеркнула, что выстраивание коммуникации с жителями – одно из самых важных направлений в программе «Наш двор». Она отметила важность оперативной реакции на обратную связь, так как это вызывает негатив. Дворы многоквартирных домов, по ее мнению, являются отличной площадкой для прямого общения с жителями на всех этапах благоустройства, от обсуждения до открытия территории.

Комментируя доклад, Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил синхронизировать работы по программе «Наш двор» с дорожными службами, с работами по капремонту многоквартирных домов. Он также отметил, что особенно важно выдерживать сроки программы и своевременно подготовиться к новому строительному сезону.