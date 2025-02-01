В РТ продолжается работа над списками домов в рамках расширения программы капремонта

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В Татарстане продолжается работа по составлению перечней многоквартирных жилых домов, которые будут дополнительно приведены в порядок в текущем году в районах республики в связи с расширением программы капитального ремонта.

Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства региона рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Провел совещание с подключением всех муниципалитетов по видео-конференц-связи Раис РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Докладчик напомнил, что лимит программ капремонта многоквартирных домов на 2025 год дополнительно увеличен на 3 млрд рублей, до 10 млрд 341 млн.

По словам министра, на сегодня муниципальные образования уже представили предварительный перечень домов по доплимиту. Сейчас ведется согласование дефектных ведомостей с Государственной жилищной инспекцией РТ и формирование программы в государственной информационной системе мониторинга жилищного фонда, уточнил он.

Главам муниципалитетов необходимо завершить работу в течение следующей недели, подчеркнул Марат Айзатуллин.

Кроме того, в рамках объемов, утвержденных Фондом ЖКХ в конце 2024 года, проводятся электронные аукционы. Руководитель Минстроя РТ добавил, что определены подрядные организации в 440 домах: в 115 из них заменят лифты, в 325 пройдут строительно-монтажные работы.