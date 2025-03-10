«Расчетливый паразитизм»: в Татарстане обеспокоены нецелевой тратой денег на капремонт

В Татарстане продолжается программа капитального ремонта многоквартирных домов. В рамках круглого стола в Госсовете РТ сегодня подвели итоги минувшего года, озвучили планы на 2025 год, а также обозначили наиболее проблемные точки и предложили пути их решения. Подробнее – в материале «Татар-информа».





В прошлом году Госжилинспекцией был проведен анализ почти 18 тысяч домов

Фото: © «Татар-информ»

«Практически в 99% домах жилого фонда ведут накопления на капремонт»

Вопросы правоправоприменительной практики в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах обсудили сегодня на заседании круглого стола, которое состоялось в Государственном Совете Татарстана.

«В прошлом году мы ограничивались обсуждениями данной темы на территориях, но, на мой взгляд, самое правильное будет использовать площадку с участием профильного парламентского комитета, потому что обсуждать данную тематику в отрыве от законодательного обеспечения невозможно. На сегодняшний день нас беспокоит больше всего не процедура капитального ремонта, а именно специальные счета», – отметил начальник Государственной жилищной инспекции РТ Александр Тыгин.

Он также подчеркнул, что в прошлом году Госжилинспекцией был проведен анализ почти 18 тысяч домов. А именно как собственниками формируются фонды капитального ремонта. «В настоящее время практически в 99% домах жилого фонда такие накопления ведутся. И это очень важно. Так формируется фонд каждого дома. Мы видим, что у регоператора охват очень высокий – в 16,5 тыс. домов накопление осуществляется на общем счете регионального оператора, остальные 1,3 тыс. домов – на специальных счетах. Мы вышли на цифру в почти 5,4 млрд рублей годового накопления. Это очень серьезные ресурсы», – сказал Тыгин.

Александр Тыгин: «На сегодняшний день нас беспокоит больше всего не процедура капитального ремонта, а именно специальные счета» Фото: gossov.tatarstan.ru

Также были озвучены данные о нарушениях со стороны подрядных организаций. В 2024 году Госжилинспекция провела почти 2,6 тыс. обследований и выявила 879 нарушений, в основном связанных со сроками и качеством работ, техническим контролем и подготовкой проектной документации. В результате судом было наложено 16 штрафов.

В качестве предложений начальник Госжилинспекции озвучил вариант создания Единого проектного центра стандартизации проектирования, а также Единой службы технического надзора на базе органа исполнительной власти.

В 2024 году в Татарстане отремонтировали 749 многоквартирных домов общей площадью 4,6 млн квадратных метров Фото: © «Татар-информ»

На капремонт в Татарстане в этом году выделят более 11 млрд рублей

В 2024 году в Татарстане отремонтировали 749 многоквартирных домов общей площадью 4,6 млн квадратных метров, рассказал начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Минстроя РТ Айрат Галлямов.

Общий объем финансирования программы в 2024 году составил 7,8 млрд рублей. В том числе 1,3 млрд рублей было выделено из бюджета республики, 1 млрд рублей из муниципальных бюджетов и 5,4 млрд рублей — средства граждан. Благодаря этим усилиям улучшены жилищные условия для 166 тысяч татарстанцев.

В 2025 году власти Татарстана планируют расширить масштабы программы. Цель — обеспечить безопасные и комфортные условия проживания для более чем 209 тысяч граждан в 911 домах общей площадью 5,9 млн кв. м. Особое внимание будет уделено замене лифтового оборудования: в 8 муниципальных образованиях планируется заменить 711 лифтов на сумму 2,5 млрд рублей. В частности, это планируют сделать в Казани, Набережных Челнах и пяти районах республики: Альметьевском, Бугульминском, Елабужском, Зеленодольском и Нижнекамском.

Айрат Галлямов отметил, что ключевой задачей на 2025 год станет усиление контроля за качеством работ по капитальному ремонту Фото: gossov.tatarstan.ru

Общий объем финансирования программы в 2025 году составит 11,3 млрд рублей, из которых 4,3 млрд — средства бюджета республики, 1,8 млрд — муниципальные средства и 5,8 млрд — взносы граждан. Также в планах разработка проектной документации для 4 домов, ремонт которых намечен на 2026 год.

Он также отметил, что ключевой задачей на 2025 год станет усиление контроля за качеством работ по капитальному ремонту. Это позволит не только повысить эффективность программы, но и обеспечить долгосрочное улучшение жилищных условий для жителей республики.

Фонд ЖКХ подал почти 4,6 тыс. заявлений о задолженности по капремонту

Региональный оператор НО «Фонд ЖКХ» Татарстана в прошлом году значительно активизировал работу по взысканию просроченной задолженности по взносам на капитальный ремонт. Как сообщил директор фонда Айрат Абузяров, динамика объема работ в 2024 году выросла на 384%, что в 4 раза (на 741%) больше по количеству заявлений и в 7 раз превышает сумму отработанной задолженности по сравнению с 2023 годом.

Всего в течение года было подано почти 4,6 тыс. заявлений о вынесении судебных приказов на общую сумму 79,9 млн рублей. Из них вынесено 3,5 тыс. судебных приказов на сумму 62 млн рублей. На данный момент на рассмотрении находятся еще 672 заявления на сумму 10,8 млн рублей, а 393 заявления на сумму 7 млн рублей были возвращены без рассмотрения.

Айрат Абузяров: «В 2025 году планируется усилить контроль за выполнением работ капитального ремонта, развернуть претензионную исковую деятельность, продолжить взыскание задолженности» Фото: gossov.tatarstan.ru

Для сравнения: в 2023 году было подано 944 заявления о вынесении судебных приказов на сумму 9,5 млн рублей.

В 2025 году, по словам Абузярова, планируется усилить контроль за выполнением работ капитального ремонта, развернуть претензионную исковую деятельность, продолжить взыскание задолженности, а также усилить работу по правильному начислению и доставлению взносов в капитальный ремонт.

Многие владельцы спецсчетов – это ТСЖ с непрофессиональными председателями

В Татарстане пристальное внимание уделяется контролю за использованием средств, накопленных на специальных счетах для капитального ремонта, рассказала заместитель начальника ГЖИ РТ Елена Арефьева.

По данным на 31 декабря минувшего года, в республике 1079 домов формируют фонд капремонта на спецсчетах общей площадью 9,8 тыс. квадратных метров. Владельцами счетов являются региональный оператор (6 домов), управляющие компании (362 дома) и ТСЖ/ЖСК (711 домов).

За 2024 год владельцами спецсчетов было начислено взносов на 391 млн рублей, оплачено 379 млн рублей. Однако, как отмечают в ведомстве, не все владельцы спецсчетов своевременно и добросовестно предоставляют необходимую информацию, за что предусмотрены штрафы. В 2024 году было составлено 39 протоколов за непредоставление информации, но мировые суды в основном ограничивались предупреждениями, и только в трех случаях были выписаны штрафы.

Елена Арефьева отметила, что важным аспектом является размещение информации о состоянии спецсчетов в ГИС ЖКХ Фото: gossov.tatarstan.ru

С 23 декабря 2023 года на жилищную инспекцию возложен контроль за целевым расходованием средств на спецсчетах. По итогам 2024 года проведено 9 проверок, выдано 7 предписаний и выявлено нецелевое расходование средств на общую сумму 53 млн рублей. За неисполнение предписаний составлены протоколы, которые направлены в мировой суд. По четырем случаям нарушители уже привлечены к ответственности.

В числе нарушителей, допустивших нецелевое расходование средств, названы: ТСЖ «Елена» (0,51 млн рублей), ТСЖ «Вузовец» (1,2 млн рублей), ТСЖ «Ул. Восстания, д. 58а» (1,8 млн рублей), УК «Зима» (1,9 млн рублей), ТСЖ «Кама» (2,57 млн рублей), ТСЖ «Луч+» (3,4 млн рублей), УК «Весна» (23,85 млн рублей).

Арефьева также отметила, что важным аспектом является размещение информации о состоянии спецсчетов в ГИС ЖКХ. По состоянию на 28 февраля информация об остатках размещена на 66%, о фондах – на 94%. Низкий процент размещения информации об остатках объясняется тем, что многие владельцы спецсчетов – это ТСЖ с непрофессиональными председателями, которые испытывают технические трудности при работе с системой.

Она призвала собственников жилья активно пользоваться ГИС ЖКХ для проверки информации о состоянии своих спецсчетов и в случае ее отсутствия обращаться в жилищную инспекцию.

«Мы стимулируем расчетливый спекулятивный паразитизм»

Начальник ГЖИ РТ Александр Тыгин также выразил обеспокоенность ситуацией с нецелевым расходованием средств на специальных счетах капитального ремонта. Это, по его мнению, может привести к злоупотреблениям и перекладыванию ответственности на регионального оператора.

«Деньги израсходовали. Ладно, если они как-то связаны с твоим домом. Но мы же видим случаи, где их потратили на долги, на услуги юристов – вообще никакого отношения к содержанию дома», – отметил он.

Александр Тыгин поручил усилить контроль за расходованием средств на спецсчетах, чтобы пресечь злоупотребления и обеспечить целевое использование средств на капитальный ремонт Фото: gossov.tatarstan.ru

Такая практика стимулирует «расчетливый спекулятивный паразитизм», считает глава ведомства. Недобросовестные владельцы спецсчетов тратят собранные средства на собственные нужды, а затем перекладывают бремя финансирования необходимых работ на плечи других собственников и бюджета.

«Приходят и говорят: «Мне нужно менять лифт». И мы не против замены лифта, но получается, он [регоператор] свои деньги, 8 рублей, собирал, потратил, зарплату сам себе брал, а потом пришел к фонду и за счет соседей лифт поставил. У фонда-то деньги откуда? Так нельзя», – сказал Тыгин.

Он также поручил усилить контроль за расходованием средств на спецсчетах, чтобы пресечь злоупотребления и обеспечить целевое использование средств на капитальный ремонт.

В Татарстане предложили привлекать УК к участию в программе капремонта

Участники круглого стола также предложили активнее привлекать управляющие компании к участию в программе капитального ремонта на ранних стадиях, рассматривая их как профессиональных участников процесса.

По мнению экспертов, участие УК, обладающих опытом и квалифицированными специалистами, на этапах дефектовки, проектирования и технического надзора позволит повысить качество и эффективность проведения капитального ремонта.

Участие УК, обладающих опытом и квалифицированными специалистами, на этапах дефектовки, проектирования и технического надзора позволит повысить качество и эффективность проведения капитального ремонта Фото: © «Татар-информ»

«Это профессиональные участники, никто, кроме них, лучше свой жилой фонд не знает. Ни муниципалитет, ни жилинспекция», – сказал Александр Тыгин.

Он также подчеркнул, что против проведения капремонта в домах, где управляющая компания плохая либо ее вообще нет. По его мнению, ТСЖ – это «хорошие люди», однако они не способны на должном уровне организовать капитальный ремонт в доме, так как не являются профессиональными участниками рынка.