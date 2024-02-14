Леонов назвал окончательное количество стран, которые поучаствуют в «Играх будущего»

В «Играх будущего» в Казани примут участие 277 команд из 107 стран мира. Они поборются за призовой фонд в размере 10 млн долларов в 21 фиджитал-дисциплине. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«У нас выступят более 2 тыс. участников. Сформированы в аккредитационной базе 277 команд из 107 стран. У нас будут 16 дисциплин в основной программе и пять — в расширенной. Татарстан будет представлен на турнире в фиджитал-хоккее и баскетболе, гонке дронов и соревнованиях по BMX», — рассказал спикер.

Он подробно объяснил, какие спортивные объекты будут задействованы на «Играх будущего». Среди них Kazan Expo, дворец единоборств «Ак Барс», Академия тенниса, «Татнефть арена», экстрим-парк «Урам», Иннополис, ИТ-парк, стадион «Трудовые резервы» и Казанский цирк.

«Большинство дисциплин у нас пройдут на Kazan Expo, профильные виды спорта пройдут на других площадках. В частности, впервые на открытом воздухе зимой мы проведем гонку дронов на „Трудовых резервах”, а в цирке одну из самых востребованных дисциплин — битву роботов», — пояснил министр.

Татарстан также будет представлен в нескольких дисциплинах «Игр будущего», среди которых — баскетбол, хоккей, BMX и гонки. Игрок «Ак Барса» и участник соревнований Максим Пестушко заметил, что формат фиджитал может привлечь внимание молодежи к здоровому образу жизни и спорту.

«Надеюсь, что интерес ко всем видам спорта после „Игр будущего” серьезно повысится. Что касается фиджитал-хоккея, то мы, как только определились с составом на турнир, сразу же начали тренироваться как на льду, так и в компьютерной симуляции. Счет будет общий, поэтому надо уметь себя показать и там, и там», — поделился хоккеист.

Он добавил, что на льду будет реализован непривычный для профессиональных хоккеистов формат три на три, что скажется на правилах и размере площадки. Для этого спортсмены разработали специальные тактические ходы.

«В мире киберспорта я не новый человек. В прошлом году я посетил фиджитал-футбол, всё выглядит очень здорово, смотрибельно и приятно глазу. „Игры будущего” — это крутой микс классического и киберспорта. У каждого времени своя специфика, ожидания самые большие, будет классный турнир», — заверил игрок баскетбольного УНИКСа и участник «Игр будущего» Иван Лазарев.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. На ВДНХ 14 ноября состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», где Президент РФ Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований. Позднее он назвал предстоящие игры самыми масштабными в мире состязаниями по киберспорту. Раис Татарстана Рустам Минниханов заметил, что «Игры будущего» и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.