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Общество 4 июля 2024 11:48

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за 37-градусной жары

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В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за 37-градусной жары
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На протяжении трех дней, 4, 5 и 6 июля, местами по Татарстану в светлое время суток ожидается 37-градусная жара. Соответствующее штормовое предупреждение распространил Гидрометцентр РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в республике прогнозируется до +36 градусов. В целом, согласно прогнозу метеорологов, начало июля окажется в регионе на 4 градуса теплее нормы.

Еще до этого Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов.

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#гидрометцентр рт #штормовое предупреждение #аномальная жара
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