В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов

Высокая пожарная опасность лесов четвертого класса прогнозируется в Татарстане с 2 по 8 июля, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в Гидрометцентре республики.

«В период с 2 по 8 июля на территории Республики Татарстан местами ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс)», – говорится в сообщении.

Пожароопасность в лесах — это обстановка, когда при наличии источника высокой температуры или пламени может разгореться лесной пожар. Всего различают пять классов.

При четвертом классе запрещается разводить открытый огонь в хвойных молодняках, на гарях, на участках повреждённого леса, торфяниках, а также в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев. Помимо этого, нельзя бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, а также оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы в непредусмотренных для этого местах.