В Татарстане ожидается до +36 градусов и без осадков

Фото: © «Татар-информ»

В четверг, 4 июля, в Татарстане не прогнозируют никаких осадков. По данным Гидрометцентра РТ, в этот день в республике температура воздуха днем повысится до +31..+36 градусов.

Ветер в четверг ожидается южный, юго-восточный со скоростью 3-8 м/с, днем местами порывами до 14 м/с.

Аналогичная погода ожидается и в Казани. Но в столице РТ температура воздуха днем прогнозируется в диапазоне от +33 до +35 градусов.