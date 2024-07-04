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В Татарстане ожидается до +36 градусов и без осадков
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Фото: © «Татар-информ»
В четверг, 4 июля, в Татарстане не прогнозируют никаких осадков. По данным Гидрометцентра РТ, в этот день в республике температура воздуха днем повысится до +31..+36 градусов.
Ветер в четверг ожидается южный, юго-восточный со скоростью 3-8 м/с, днем местами порывами до 14 м/с.
Аналогичная погода ожидается и в Казани. Но в столице РТ температура воздуха днем прогнозируется в диапазоне от +33 до +35 градусов.
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